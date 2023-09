Modifiche a sosta e circolazione dalla prossima settimana

Arezzo, 8 settembre 2023 – Proseguono e partono la prossima settimana alcuni lavori stradali in città e nelle frazioni. Prorogati fino alla fine di settembre, con chiusura al transito veicolare, quelli in via del Ringiunghitino nel tratto che va dall’intersezione con la strada comunale di Ristradella a quella con la 71 Umbro Casentinese Romagnola e a Pieve a Quarto dall’intersezione con la località Madonna di Mezzastrada alla strada che conduce al civico 1/C. Orario 8 – 18. Scattano anche il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto di sosta con rimozione in via di Ristradella dall’intersezione con la S.P. 23 dell’Infernaccio in località Frassineto al cartello stradale “Madonna di Mezzastrada”.

Il primo stralcio della sistemazione idraulica del torrente Vingone nel tratto a monte della confluenza con il Valtina comporterà da lunedì 11 settembre fino alla fine di ottobre la chiusura al transito della strada comunale della Sella in località Scopeto in un tratto indicato da apposita segnaletica stradale. La circolazione sarà garantita dalla nuova viabilità a lato della strada comunale della Sella.

Da lunedì 11 a martedì 19 settembre sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto di sosta con rimozione in via Grandi dal civico 63 al civico 103 e da quest’ultimo al civico 79 in orario 8,30 – 17,30.

Da lunedì 11 a mercoledì 27 settembre con lo stesso orario senso unico alternato e divieto di sosta sono anche in via della Fiorandola dal civico 3 al civico 76, in via Caduti di Alamein dal civico 81 all’intersezione con via Nicchiarelli, in quest’ultima dall’intersezione con via Caduti di Alamein per una lunghezza di 40 metri.

Da martedì 12 a venerdì 15 settembre scatta il divieto di transito per i veicoli provenienti dalla Carbonaia nello svincolo posto in destra tra via Calamandrei → via Chiari con orario 8,30 – 18,30. Nel tratto di via Chiari che va dal semaforo che incrocia via Calamandrei al civico 53 sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto di sosta con rimozione.

Da martedì 12 a venerdì 22 settembre viene introdotto il divieto di sosta con rimozione a Ponte alla Chiassa tra i civici 295 e 297 in orario 8,30 – 17,30. Attenzione anche al restringimento della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.