Modifiche a sosta e circolazione, da lunedì partono i lavori

Arezzo, 23 giugno 2023 – Lavori stradali da lunedì 26 giugno: l’apertura di un passo carrabile comporterà fino a martedì 18 luglio il divieto di sosta con rimozione e un restringimento di via del Saracino dal civico 20 per una lunghezza di 15 metri in orario 8,30 – 16,30.

Nuove infrastrutture in fibra ottica: interesseranno fino a giovedì 6 luglio via Madonna del Prato con restringimento della carreggiata dall’intersezione con via Roma al civico 66 in orario 8,30 – 17,30 e fino a martedì 18 luglio via Crispi sempre nello stesso arco di ore. Sarà interdetto ai pedoni l’uso di alcuni tratti di marciapiede all’altezza dei civici 7, 11, 15, 19/C, 56 e 58. In corrispondenza di questi civici pari sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da movieri.

La realizzazione di un nuovo allacciamento idrico e fognario in via Francesco Redi comporterà da martedì 27 giugno a sabato 1 luglio il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati del tratto che va dal civico 9/D al civico 9/I e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Orario 8,30 – 17,30.

Sempre da martedì 27 fino a giovedì 29 giugno la realizzazione di un elettrodotto interrato farà scattare il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso tra i civici 183 e 184 di via Don Luigi Sturzo. Orario 8,30 – 17,30.