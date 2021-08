Casciana Terme (Pisa) 31 agosto 2021 - Torna la nostra grande sfida: vota la tua Miss preferita tra le finaliste di Miss Toscana. Le ventitré partecipanti all’ultimo atto di venerdì sera a Casciana Terme si contenderanno anche il titolo di Miss Lanazione.it che sarà appannaggio di chi avrà ottenuto più voti.

L’invito è quindi quello di votare la vostra ragazza preferita. I voti saranno accettati fino alla mezzanotte di giovedì prossimo 2 settembre. La premiazione avverrà venerdì 3 settembre alle 12 nel corso della tradizionale cerimonia della consegna della rosa a tutte le partecipanti da parte del sindaco. La finale si tiene per la trentanovesima volta nella piazza davanti alle terme di Casciana.

Torna dopo un anno di stop forzato dovuto alla pandemia. Fortissimamente voluto dall’agenzia Syriostar che ha organizzato le serate in tutta la regione nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Queste le 23 finaliste. 1- Sara Galantuomini, 19 anni di Rosignano (Livorno) studentessa, 2 Federica Betti 22 anni di Montevarchi (Arezzo) impiegata, 3 Gemma Padula 19 anni di Bagno a Ripoli (Firenze) studentessa, 4 Camilla Lorieri, 26 annidi Firenze modella, 5 Daniela Ruggirello 25 anni (Livorno) studentessa, 6 Lucrezia Bimbi 20 anni di Firenze studentessa, 7 Antonietta Marino 24 anni di Bibbona (Livorno) studentessa, 8 Carolina Mirabile 25 anni di Prato segretaria, amministrativa, 9 Azzurra Gasperini 22 anni di Greve in Chianti (Firenze) libera professionista, 10 Noemi Cornello 19 anni di Firenze (studentessa), 11 Anita Fratti 18 anni di Capoliveri (Livorno) studentessa, 12 Khady Diakhatè 19 anni di Santa Croce sull’Arno (Firenze) praticante di palestra, 13 Alice Baldini 18 anni di Sesto Fiorentino studentessa, 14 Virginia Barsacchi 18 anni di Cenaia (Pisa) studentessa, 15 Valentina Iardella 24 anni di Cecina (Livorno) assistente di volo, 16 Matilde Natali 18 anni di Empoli studentessa, 17 Rebecca Ricetti 21 anni di Cascina (Pisa) studentessa, 18 Laura Sicca 19 anni di Lucca studentessa, 19 Sara Fabbri 18 anni di Grosseto studentessa, 20 Viola Ciollaro 19 anni di Lucca studentessa, 21 Arianna Dionigi 18 anni di Castellina in Chianti (Siena) studentessa, 22 Vanessa Colecchia 19 anni di Massa studentessa, 23 Chiara Corrieri 20 anni di San Miniato (Pisa) studentessa.

Tante le studentesse ma anche segretarie, libere professioniste, giocatrici di volley e assistenti di volo. L’universo della bellezza toscana è variegato e lo dimostra anche questa edizione. A presentare le ragazze sul palco durante la serata sarà l’attore, imitatore e cantante Raffaello Zanieri.

Alla più votata nella somma tra i voti de La Nazione e de Il Tirreno sarà assegnato il Premio Lolette Conti in memoria della madre di Carlo molto affezionata a Casciana. Sono già stati assegnati dei titoli satellite a Sara Galantuomini (Miss Cinema), Daniela Ruggirello (Miluna), Viola Ciollaro (Rocchetta Bellezza) e Rebecca Riccetti (Sorriso).