Minorenne denuncia violenza alle Iene, avviata indagine

Arezzo, 4 marzo 2025 – Si sarebbe consumata tra la Valtiberina e l'Altotevere

umbro una presunta vicenda di abusi sessuali su una ragazza della quale si è occupata un servizio della trasmissione «Le Iene» andato in onda domenica scorsa su Italia Uno. Secondo quanto riportato dalla Nazione, i carabinieri

di Città di Castello indagano ora su un uomo di 53 anni, (non originario dell'Umbria ma residente in zona) accusato dalla figlia della compagna di aver abusato più volte di lei. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero quattro video con i quali

la minorenne documentò quanto subito. Le indagini si concentrano sia sulle presunte violenze sia su un'aggressione

ai danni del giornalista de «Le Iene» Luigi Pelazza, che nei giorni scorsi ha raggiunto l'uomo.In base a quanto riferisce sempre La Nazione sulla vicenda indagano

sia la Procura di Perugia sia quelle di Arezzo e Alessandria (per un altro filone della stessa inchiesta). È stata proprio la minorenne a far emergere la sua storia in un'intervista a Le Iene.