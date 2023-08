Minaccia e aggredisce la madre: è la seconda volta in un mese. Arrestato

Montaione (Firenze) 13 agosto 2023 – Un uomo di 29 anni è stato arrestato ieri sera a Montaione ( Firenze) dai carabinieri per i reati di tentata estorsione e violazione del divieto di avvicinamento alla madre. È la seconda volta nel giro di poco più di un mese che l'uomo viene arrestato per gli stessi reati. A giugno scorso, infatti, si era presentato presso l'abitazione della madre, pretendendo di ricevere del denaro, e di fronte al rifiuto di lei era andato in escandescenze, colpendola con schiaffi al volto e minacciandola con un coltello, cercando poi di trattenerla per impedirle la fuga. In quell'occasione la donna era riuscita a divincolarsi e a fuggire, allertando quindi i carabinieri che avevano arrestato il 29enne. Per lui era stato emesso il divieto di avvicinarsi alla donna. Ieri sera scena analoga, il figlio ha nuovamente minacciato e aggredito la madre per farsi consegnare del denaro.

Ancora una volta la donna è riuscita a richiedere l'intervento dei militari che hanno fermato e arrestato il 29enne. L'uomo è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa del rito di convalida e degli ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria.