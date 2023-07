"Questo non è un Paese civile". Una donna abortisce all’arrivo. Il caso migranti scuote la Toscana

Livorno-Carrara, 21 luglio 2023 – «E’ un’indecenza che il governo gestisca l’emergenza migranti in questo modo".

Fatica a contenere la rabbia e l’indignazione Luca Salvetti, sindaco di Livorno, a colloquio con i cronisti mentre alle sue spalle procedevano, intorno alle 13.30 di ieri, le operazioni di attracco della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere con a bordo i restanti 132 migranti assegnati al porto di Livorno invece che a quello di Carrara, fra i quali 73 bambini: uno di loro ha appena un anno, un altro due, quindici ne hanno meno di 10.

"E’ una vera e propria indecenza soprattutto per le persone da tempo in mezzo al mare in difficoltà, per tutti noi addetti ai lavori, stampa compresa, dover lavorare in queste condizioni", ha tuonato Salvetti.

Il sindaco ha parlato di "sbarchi quintuplicati" e di persone "abbandonate a se stesse". "Vengono mandate un po’ da una parte e un po’ da un’altra, t anto che vuoi che sia - ha detto con tono amareggiato -. Mi hanno riferito che una ragazza a bordo ieri a Carrara ha abortito in un bagno del centro fiere. In tutto questo non c’è niente di un paese civile". E ancora, a ruota libera: "Livorno, Carrara e la Toscana accolgono e accoglieranno con gran cuore. Mi sembra che qualcun altro invece non abbia né cuore né testa".

A Marina di Carrara, invece, è esplosa la rabbia di ’Medici senza frontiere’. "E’ inaccettabile. Un trattamento orribile per i casi vulnerabili – dicono dalla Ong –. Nonostante il nostro team avesse già condiviso i dettagli sulla vulnerabilità delle persone a bordo prima di arrivare in porto, le autorità locali non ne erano a conoscenza.

Le informazioni sono state ignorate e la metà dei casi più fragili è rimasta a bordo". Sulla banchina Taliercio sono sbarcati i primi 214 profughi: ci sono volute sette ore e altrettante per accoglierli, controllarli, assisterli e farli ripartire, questa volta su auto e pulmini, verso le loro destinazioni.

Un esercito formato da forze dell’ordine e volontari che si è confrontato tutta la notte, senza sosta, con storie terribili di violenza e sofferenza. Medici, pediatri, psicologi, mediatori culturali, infermieri, che già conoscono il dramma dei profughi, ma non possono abituarsi al loro dolore e all’incertezza del futuro. E questa volta, al quinto sbarco in nemmeno sette mesi, l’efficiente macchina apuana ha rischiato di essere mandata in tilt. Perché ancora ha da pensare a donne, uomini e, soprattutto, bambini rimasti soli dopo il penultimo sbarco di meno di due settimane fa. I posti nei centri di accoglienza toscani scarseggiano e non si sa cosa ancora si dovrà affrontare.

"Il nostro è un piccolo porto e questi arrivi richiedono un impegno pesante per tutti, ritengo quindi che in futuro sia auspicabile una maggior rotazione tra i vari scali" ribadisce la sindaca di Carrara Serena Arrighi.

Parla di "insensibilità" delle istituzioni e definisce illogica la permanenza a bordo di tanti bambini Rosa Barone, presidente del consiglio toscano dell’Ordine degli assistenti sociali. "E’ indispensabile – sostiene – varare un piano nazionale di accoglienza che affronti il problema in stretta collaborazione tra il Governo e gli altri livelli istituzionali territoriali e in grado anche di prevedere un piano adeguato di risorse per gli enti locali".

Ma la polemica infuria. Di "gestione disumana e sistema d’accoglienza fiaccato" parlano le assessore regionali a protezione civile e al sociale Monia Monni e Serena Spinelli. Che hanno ribadito: "Il Governo deve smettere di improvvisare nella gestione dei migranti. Il sistema dell’accoglienza è allo stremo". Sull’accoglienza dei migranti, ha aggiunto Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente toscano dell’Anci, "c’è una situazione di allarme assoluto. Quando anche amministratori vicini a questo governo, come Zaia e Fedriga, dicono che la situazione non sta funzionando si percepisce a che livello siamo arrivati.

Il sistema non funziona e si è rivelato in tutta la sua fragilità". Infine il deputato e segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi, rende noto di aver presentato con alcuni colleghi del suo gruppo un’interrogazione alla presidenza del Consiglio e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: "Il governo smetta di ritardare gli sbarchi. Basta rallentare l’azione delle organizzazioni umanitarie impegnate a salvare nuove vite nelle rotte migratorie del Mediterraneo".