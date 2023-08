Bambino cade da una finestra di un centro per richiedenti asilo: è grave

Caprese Michelangelo (Arezzo), 10 agosto 2023 – Ore di apprensione per un bambino caduto da una finestra di un centro accoglienza per richiedenti asilo. E' successo nell'Aretino, in via Zenzano a Caprese Michelangelo.

Il piccolo è caduto finendo sul prato sottostante. Sul posto un'ambulanza di Pieve Santo Stefano, l'elisoccorso arrivato da Fabriano e i carabinieri. Il bambino è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze.

Il bimbo, di origine nigeriana, avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando ad una prima ricostruzione il bambino, arrivato in Italia con un barcone e in Casentino da Lampedusa, si sarebbe trovato solo nella stanza che lo ospita perché la madre, volontaria di un'associazione, si trovava in servizio e il compagno della donna si era assentato per pochi istanti. Ai carabinieri il compito di chiarire meglio quanto accaduto.