Microcriminalità, la protesta arriva su Ponte Vecchio: sit-in fissato per il 25 gennaio

Firenze, 11 gennaio 2024 - Dietro lo slogan "Vogliamo sicurezza" la rete dei comitati fiorentini scenderà in strada il 25 gennaio. Alle 11 residenti e commercianti si ritroveranno nel cuore della città, Ponte Vecchio, "per chiedere risposte concrete". "Nell'ultimo periodo spaccate, atti vandalici e spaccio sono aumentati e di controlli ne vediamo sempre meno" sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini attivi San Jacopino che questa sera, insieme ai rappresentanti di altre dieci associazioni, ha presentato un documento salva sicurezza.

Innanzitutto i cittadini chiedono che il sindaco di Firenze Dario Nardella e il prefetto Francesca Ferrandino chiedano al ministero degli Interni e della Difesa un contingente di militari, nell’ambito del progetto “Strade Sicure” con qualifica di agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria per presidiare le zone più critiche, la presenza dei poliziotti di quartiere con un pattugliamento a piedi e l'apertura di un Cpr.

In attesa che le istituzioni garantiscano risposte efficaci, i cittadini si ritroveranno nel ponte simbolo della città per portare sotto i riflettori d'Italia la propria rabbia. "Sarà una mobilitazione pacifica e non protesteremo contro nessuno ma chiederemo solo fatti" sottolinea Giovanni Matino, presidente dell'associazione Leopolda Viva. "Bisogna creare un coordinamento federativo per portare avanti azioni più efficaci e ogni comitato deve essere una vedetta del proprio territorio" aggiunge Stefano Calleri che insieme a Roberto Sbenaglia e Renato Scalia della Fondazione Caponnetto sta portando avanti uno studio sulla criminalità fiorentina che si può suddividere in tre classi: quella organizzata/mafiosa dedita soprattutto al riciclaggio, quella di strada sotto gli occhi di tutti con i fenomeni per esempio delle spaccate e dello spaccio e quella che trova il suo fulcro nelle gang. "Bisogna lavorare su un'intelligence da marciapiedi - riprende Calleri - è necessario creare una rete di contatti e girare la città in luoghi ed orari diversi per "annusarla" coinvolgendo le organizzazioni di categoria, dando il giusto rilievo ai comitati come interfaccia della rete, implementare controlli mirati a tappeto e il ruolo delle associazioni delle forze di polizia in congedo".

Proprio per parlare di questa nuova ondata di colpi alle attività, le cui modalità sono le stesse del periodo precedente al Natale ma che sta attraversando altre zone come quelle di Porta al Prato, San Jacopino e Rifredi non abbandonando comunque il centro storico, sarà dedicato un Cosp convocato in Prefettura il 18 gennaio.