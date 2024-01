Michele Pannacci alla guida dei Carrozzieri di Confartigianato

Arezzo, 25 gennaio 2024 – Roberto Carria lascia il testimone a Michele Pannacci per la guida di Confartigianato Carrozzieri “Roberto lascia la guida dopo quasi venti anni – commenta Giacomo Magi, confermato al coordinamento della categoria – è stata una persona davvero fondamentale per la categoria, una guida forte che si è spesa tanto per la tutela dei diritti dei carrozzieri anche sul livello regionale e nazionale. Dobbiamo anche al suo impegno i tanti risultati ottenuti a livello italiano e tra tutti la legge sulla concorrenza 124 del 2017”.

“Mi preme innanzitutto ringraziare Roberto per l’impegno profuso in questi anni – sottolinea il neo eletto Presidente Michele Pannacci – sarà una eredità davvero importante e cercherò di onorarla muovendomi nel solco da lui intrapreso. Dovremo rimanere in prima linea per individuare soluzioni eque che garantiscano ai carrozzieri di poter lavorare liberamente. Non chiediamo normative di favore, ma linee guida che possano farci competere ed essere giudicati dal mercato e dai loro clienti. In sostanza quella che chiediamo è una normativa equilibrata a garanzia della libera impresa. Tra i progetti futuri che si realizzeranno a breve, ci sarà l’utilizzo di un nuovo gestionale dei sinistri che avrà tra gli obiettivi principali l’abbattimento dei contenziosi con le compagnie assicurative. La volontà – conclude Pannacci – è quella di trovare un equilibrio in cui i carrozzieri non vengano vessati da tariffe fuori mercato”.

Per quanto riguarda gli esiti dell’Assemblea dei giorni scorsi, Giuseppe Turchi è stato nominato vice Presidente.

Faranno parte del consiglio direttivo oltre a Roberto Carria, Simone Dragoni, Massimiliano Zei e Fabio Milighetti.