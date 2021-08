Massa, 8 agosto 2021 - E' morto Micha Van Hoecke, 77 anni coreografo, protagonista della vita culturale Toscana. Aveva scelto di vivere qui, a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Il mondo della cultura lo piange. La sua arte, la sua sete di cultura, la voglia di vivere, rimarranno nella memoria di quanti lo hanno conosciuto. Van Hoecke è morto a Massa, dove era ricoverato per un cancro che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa. Era nato in Belgio nel 1944 da madre russa.

Tra i suoi spettacoli più noti, La regina della notte (2007), ispirato al personaggio del flauto magico di Mozart, e Orpheus di Micha van Hoecke (2008), in cui rilegge uno dei miti fondanti del mondo classico. Lascia la moglie, la ballerina giapponese Miki Matsuse. Van Hoecke viveva in Italia da oltre trent'anni.

Tra i vari incarichi in Italia, Micha van Hoecke è stato direttore del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro Massimo di Palermo. Importante anche la sua lunga collaborazione con Cristina Muti al Ravenna Festival.

«Aveva fatto tutto, fondato una compagnia, formato ballerini, lavorato per i maggiori teatri. Era una persona complessa, una persona che riusciva a dare energia, lascia un segno indelebile». Così il danzatore e coreografo fiorentino Virgilio Sieni ricorda Micha van Hoecke, scomparso ieri a 77 anni. «Con Misha - ricorda Sieni - ci siamo incrociati molte volte professionalmente, l'ultima un paio di anni fa», quando lo aveva chiamato per uno spettacolo all'Opera di Roma di cui van Hoecke era direttore del corpo di ballo.