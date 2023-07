Meteo, nel weekend torna il grande caldo africano: le previsioni

Firenze, 3 luglio 2023 - Ancora qualche giorno di temperature non troppo elevate e poi, dal prossimo weekend, tornerà il gran caldo africano. Si tratta della seconda ondata di calore di quest’anno, un po’ più lunga della prima. Ma la buona notizia c’è: al momento, l’estate 2023 ha tutte le carte in regola per essere meno torrida di quella di un anno fa.

Secondo le previsioni del Lamma, sia oggi che domani avremo un meteo leggermente instabile. Oggi pomeriggio potrebbero esserci rovesci o temporali sui rilievi appenninici e della Toscana centrale. Il 4 luglio, invece, i fenomeni pomeridiani saranno più circoscritti alla dorsale appenninica.

Il 5 luglio, qualche nube bassa in mattinata, che si dissolverà presto per dar spazio a cieli sereni in tutta la regione. Fino a mercoledì, ci attendiamo massime di 30-31 gradi. Mentre dal fine settimana il caldo torrido si farà sentire, con la colonnina di mercurio che arriverà fino a 36-37 gradi. “Anche la prossima settimana sarà all’insegna del gran caldo”, dicono dalla sala meteo.

Inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone interne con possibilità di rovesci, o brevi temporali che potranno localmente insistere anche in serata.

Temperature: pressoché stazionarie.

Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibilità di brevi rovescio o temporali sulle zone appenniniche tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo le massime.

In mattinata parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di locali piogge sui rilievi nord occidentali, sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Dal pomeriggio tendenza a rasserenamento anche sulle zone settentrionali.

Temperature: in lieve calo.

Sereno o poco nuvoloso in mattinata, addensamenti pomeridiani nelle zone interne con possibilità di locali rovesci o brevi temporali.

Temperature: massime in aumento.

Sereno o poco nuvoloso; addensamenti cumuliformi sui rilievi appenninici nel pomeriggio con possibilità di locali rovesci.

Temperature: in ulteriore aumento le massime (33-34 °C).