Meteo Toscana, stop alla primavera: tornano pioggia e freddo (ma per poco)

Firenze, 13 marzo 2023 - Dopo una domenica che ci ha fatto pregustare la bellezza della primavera, un’altra giornata - quella odierna, - all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Ma già da oggi pomeriggio arriveranno i primi segni di maltempo con annuvolamenti che preluderanno al brusco - ma per fortuna rapido, - peggioramento atteso per domani martedì 4 marzo quando la nostra regione sarà attraversata da piogge sparse anche a carattere temporalesco. La giornata del 14 marzo inizierà quindi con il cattivo tempo nella parte nord ovest e proseguirà con piogge che poi coinvolgeranno tutta la Toscana. Ma già dal pomeriggio potremo riporre l’ombrello.

“Si tratta di fenomeni non particolarmente duraturi, che interromperanno l’attuale fase di bel tempo”, fanno sapere dalla sala meteo del Lamma. “Tra mercoledì e giovedì prossimi - proseguono sempre dal consorzio, - è atteso un calo termico, che porterà a possibili gelate la mattina”. Pertanto, le temperature in quei due giorni torneranno leggermente sotto la media del periodo. Il 15 marzo potrebbe anche esserci qualche “modesta nevicata, sopra i 1200 metri”.

E dopo questa parentesi di maltempo? “Tornerà il sole. Altre perturbazioni potrebbero arrivare dal 20 marzo. Ma è presto per dirlo. Tutto è nella normalità del mese di marzo. Si tratta di oscillazioni meteo tipiche di inizio primavera”, concludono dal Lamma.

Previsioni meteo

Lunedì 13 marzo

Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per velature nella prima parte della giornata, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio sul nord della regione, in particolare sulle province di Massa-Carrara e Lucca dove non si escludono isolate e deboli piogge in serata.

Venti: moderati di Scirocco con rinforzi in Arcipelago, costa, crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli.

Mari: tendenti a divenire mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo sulla costa (valori sopra media).

Martedì 14 marzo

Variabile con piogge sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Venti: moderati in rotazione da Libeccio a Maestrale. Raffiche forti sulla costa centro-settentrionale.

Mari: mossi.

Temperature: in calo le massime.

Mercoledì 15 marzo

Variabile con residui rovesci sparsi nottetempo e primo ore del mattino.

Venti: deboli settentrionali con occasionali raffiche da NE nell'interno, da NO lungo la costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

Giovedì 16 marzo

Tempo soleggiato salvo transito di velature.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.