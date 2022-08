Meteo Toscana, estesa fino a lunedì 8 l'allerta gialla per pioggia

Firenze, 7 agosto 2022 - Codice giallo in Toscana per temporali forti domenica e per temporali e rischio idrogeologico da mezzanotte fino intanto a lunedì mattina . Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed interessa tutte le province eccetto Prato, estendendo l'allerta già emessa ieri per la giornata di oggi.

Più nello specifico il codice giallo riguarda domenica il Valdarno inferiore, la Valdichiana e l'entroterra da Livorno a Punta Ala, il bacino del Fiora e Albinia, l'alto e medio Ombrone grossetano, i bacini del Serchio e la Garfagnana e la Lunigiana. Lunedì il codice giallo è limitato invece alla parte alta della Toscana: Lunigiana, Versilia, Garfagnana e bacino del Serchio, ma anche Elba e arcipelago settentrionale. Le infiltrazioni di aria più fresca favoriscono un aumento dell'instabilità. Per il proseguo della domenica sono previsti rovesci e temporali sparsi al pomeriggio, più frequenti nelle zone interne ma con possibili estensioni alla costa. In serata la situazione dovrebbe migliorare.

Lunedì temporali potrebbero essere possibili la mattina sulla Toscana di nord-ovest e arcipelago settentrionale e nel pomeriggio nelle zone interne. Possibili colpi di vento e grandinate