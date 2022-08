Meteo Toscana, una tregua dal caldo? C'è un'allerta gialla, occhio ai temporali

Firenze, 6 agosto 2022 - La speranza è sempre quella: che un po' di aria fresca arrivi a interrompere quella che è un'estate torrida , con un paio di mesi caldissimi che hanno fiaccato il terreno, con gravi problemi di siccità e incendi, ma anche le persone. E una tregua potrebbe arrivare nella giornata di domenica 7 agosto.

Meteo Italia 7 agosto: possibile forte calo termico

Sì perché nella zona nord della Toscana scatta un'allerta gialla. Le zone che potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi anche intensi sono quelle della Lunigiana e in generale dell'Appennino che circonda la Toscana. Il codice giallo scatta dalle primissime ore di domenica 7 agosto.

Ma Lunigiana e Garfagnana potrebbero essere interessate dalle prime perturbazioni anche nel pomeriggio sera di sabato 6 agosto . Parallelamente alle precipitazioni, il Lamma Toscana vede un possibile calo delle temperature. Le minime dovrebbero essere in aumento, in particolare sulla fascia costiera per l'assenza di brezza, ma le massime sono date in sensibile calo nell'interno.

Le previsioni di lunedì 8 agosto

Ma cosa accadrà lunedì 8 agosto? Si prevede un tempo instabile con temporali tra la notte e il primo mattino su Arcipelago settentrionale e zone costiere centro settentrionali. Temporaneo miglioramento nel corso della mattinata e nuovo aumento delle nubi durante il pomeriggio sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi. Miglioramento in serata. I temporali potranno localmente risultare forti ed associati a colpi di vento e grandinate. Venti: moderati da nord-est, in temporanea rotazione e rinforzo da nord-ovest sulle zone costiere. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al largo. Temperature: in ulteriore calo.

La tendenza nei giorni successivi

Per martedì 9 si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso con nubi cumuliformi pomeridiane nell'interno associate e brevi rovesci temporaleschi sul basso senese ed entroterra grossetano. Venti: deboli o moderati da nord est nell'interno, temporaneamente di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi. Temperature: minime in lieve calo, massime in deciso aumento con punte di 34-35 °C.