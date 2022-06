Meteo Toscana, il caldo ci abbandona: si respira. Arrivano piogge e allerta gialla

Allerta gialla per maltempo in Toscana

Firenze, 8 giugno 2022 - Per circa quarantott'ore la Toscana sarà attraversata da una perturbazione che porterà temperature sensibilmente più miti e piogge sparse. Lo dicono i meteorologi del Lamma e lo dicono i provvedimenti della Regione. Che ha diramato un'allerta gialla in buona parte della Toscana per la giornata di giovedì 9 giugno.

Dall'allerta gialla sono escluse soltanto l'isola d'Elba e la parte nord della regione che corrisponde più o meno alla provincia di Massa Carrara. Nel resto della Toscana, durante la giornata di giovedì c'è da aspettarsi temporali anche improvvisi. Con cali senbili delle temperature.

Sempre secondo il Lamma, le massime potrebbero scendere fino ai 24 gradi di Arezzo. Numeri che più si adattano al periodo dopo una decina di giorni di caldo feroce, che ha fatto improvvisamente piombare l'estate dalla costa all'entroterra.

In particolare dunque nella giornata del 9 giugno, si legge nel bollettino del Lamma, "Durante la notte e fino alle prime ore del mattino rovesci e temporali sparsi che dalle zone interne tenderanno ad estendersi anche a quelle meridionali e costiere centro meridionali. Miglioramento dalle prime ore del mattino ma ancora con possibili rovesci o temporali sparsi più probabili dal pomeriggio".

Un ruolo importante lo avranno i venti, che soffieranno da nord (maestrale tramontana) con mari da mossi a molto mossi. Nei giorni successivi torneranno temperature più caldi e il meteo tenderà a stabilizzarsi verso il bello.