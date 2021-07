Firenze, 12 luglio 2021 - Arrivano i primi temporali sulla Toscana. Una fase più fresca che porterà anche pioggia e che dovrebbe andare avanti per un paio di giorni. Portanto le minime addirittura a 14 gradi in alcune località. Un calo davvero sensibile a causa di una perturbazione che ha fatto scattare l'allerta gialla.

Allerta meteo Toscana, ecco dove

Nel pomeriggio di lunedì 12 luglio i primi temporali, con nuvole nere che si sono concentrate sulle Apuane, con temporali che hanno già rinfrescato l'aria. Secondo quanto riferisce il servizio meteo del Lamma, il tempo resterà perturbato in alcune zone per tutto martedì e per la mattina di mercoledì.

Poi la situazione dovrebbe migliorare. Un break temporalesco che porterà un po' di refrigerio dopo giorni di caldo piuttosto intenso. Si tratta della perturbazione numero 5 del mese di luglio. Le minime andranno, nella giornata di mercoledì 14, dai 14 gradi di Arezzo ai 18 di Massa. I temporali dovrebbero riguardare soprattutto la parte centrale e sud ovest della Toscana, mentre invece sulla costa il tempo dovrebbe reggere.