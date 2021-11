Roma, 2 novembre 2021 - Prosegue l’ondata di maltempo. Fino al prossimo weekend ci sarà bisogno dell’ombrello. Colpa del ciclone Poppea, che ci porta il brutto tempo. Ecco che fino a domenica dovremo fare i conti con piogge, temporali e nevicate anche abbondanti lungo i settori alpini. Il sito IlMeteo.it segnala che, dopo la giornata di oggi in gran parte soleggiata, da domani l'Italia verrà raggiunta da aria più fredda proveniente dal nord Europa che darà vita a un ciclone nei pressi del mar Ligure. Il tempo tenderà a peggiorare vistosamente dalla Sardegna verso la Toscana e il Lazio, dove sono attesi locali nubifragi, per poi interessare il nord con precipitazioni via via più diffuse e abbondanti.

Lungo i settori alpini e prealpini tornerà la neve, con i fiocchi che potranno cadere fin sotto i 1500 metri a ridosso dei confini alpini. Il ciclone Poppea però non abbandonerà tanto facilmente il nostro Paese: dopo un giovedì fortemente instabile al mattino, specie al nord e sul centro tirrenico, da venerdì il tempo peggiorerà nuovamente sulla Sardegna, con locali nubifragi, che interesseranno in seguito le regioni centrali peninsulari e il sud nel corso del weekend.