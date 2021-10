Roma, 1 ottobre 2021 - Arriva il weekend e il tempo peggiora. La brutta notizia arriva dal sito IlMeteo.it, che ci mette in guardia rispetto all’arrivo di una perturbazione atlantica. Domani, sabato 2 ottobre, l'atmosfera comincerà a destabilizzarsi. Temporali interesseranno ancora la Sicilia, ma anche i rilievi meridionali delle Marche e quelli dell'Abruzzo. Sul resto delle regioni le nubi saranno più diffuse, ma con sole prevalente.

Domenica l'avvicinamento di una perturbazione farà peggiorare gradualmente il tempo. Nubi e piogge cominceranno a interessare buona parte del nord-ovest e temporali potranno scoppiare in Liguria. Altri rovesci poi raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia, portati dal vento di Scirocco che soffierà via via più impetuoso su tutti i mari, soprattutto sull'Adriatico. Le precipitazioni interesseranno pure le coste di Toscana, Lazio e anche l'Umbria. Sul resto d'Italia invece continuerà a splendere il sole che favorirà, tra l'altro, anche un aumento delle temperature diurne. La perturbazione si intensificherà nella giornata di lunedì quando mezza Italia si troverà sotto piogge battenti e locali nubifragi.

Ma vediamo adesso più nello specifico che tempo farà in Toscana.

Il Consorzio LaMMA per sabato 2 prevede tempo velato, con addensamenti inizialmente sulla costa e sulle isole, e poi nel pomeriggio anche nell'interno. Possibilità di locali rovesci in mattinata sull’arcipelago e sul litorale grossetano; nel pomeriggio anche nell'interno, in particolare Colline Metallifere, Amiata e Appennino Tosco-Emiliano. Domenica, ci aspetta tempo nuvoloso con locali piogge nella prima parte della giornata sulla costa e sulle zone di nord-ovest. Nel pomeriggio possibilità di isolati piovaschi anche sulle zone interne. E per i giorni successivi? Per lunedì bisogna aspettarci nuvolosità in aumento con piogge e locali rovesci in mattinata sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione al resto della regione nel pomeriggio, quando saranno possibili temporali sparsi. Martedì, parzialmente nuvoloso o nuvoloso con residue piogge nella notte e nuove precipitazioni possibili in serata sul nord della regione. Temperature: in lieve calo le minime.