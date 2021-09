Firenze, 9 settembre 2021 - A partire da domani un insidioso centro di bassa pressione raggiungerà la Sardegna per poi dirigersi verso il Sud dando vita a un'intensa fase di maltempo. Il sito IlMeteo.it segnala che domani il tempo è previsto in forte peggioramento sulla Sardegna che verrà raggiunta da precipitazioni molto forti e sotto forma di temporali.

Visto il periodo decisamente siccitoso che ha attraversato l'isola, non sono da escludersi delle alluvioni lampo in quanto il terreno potrebbe far molta fatica ad assorbire le precipitazioni previste. Prestare attenzione in particolar modo alla provincia di Sassari. Nella giornata di sabato l'ondata di maltempo si porterà verso il Sud colpendo dapprima la Campania meridionale e poi Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Anche su queste regioni si potranno verificare dei nubifragi e improvvisi allagamenti. Le cose andranno decisamente meglio sul resto d'Italia dove l'alta pressione ivi presente continuerà a portare l'estate settembrina con temperature calde e piacevoli. Al centro-nord il sole sarà prevalente a parte sabato dove la nuvolosità sarà decisamente più diffusa.

Previsioni meteo Toscana

Per quanto riguarda le previsioni meteo della Toscana domani, venerdì 10 settembre, sulla regione tempo poco nuvoloso o velato in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio e in serata con addensamenti temporaneamente più compatti su costa meridionale, Arcipelago e rilievi. Non escluse isolate, brevi deboli precipitazioni sui rilievi orientali. Venti: deboli o localmente moderati da sud, sud-est sulla costa; deboli sud-occidentali nell'interno. Mari: poco mossi, localmente mossi a sud dell'Elba. Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie e fino a 30-31 gradi in pianura. Sabato sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sulle zone interne, soprattutto sui rilievi nord-occidentali, dove saranno possibili isolati rovesci temporaleschi. Prevalentemente sereno in serata. Venti: deboli settentrionali nell'interno, di Maestrale sulla costa con locali rinforzi nel pomeriggio. Mari: poco mossi a nord dell'Elba, mossi a sud. Temperature: in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Punte di 32 gradi in pianura o localmente 33. Tendenza nei giorni successivi Domenica 12: sereno o poco nuvoloso con nuvolosità cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio, associata a isolati brevi rovesci o temporali. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo. Massime fino a 30-31 gradi. Lunedì 13: in prevalenza poco nuvoloso. Nubi basse in nottata e nelle prime ore della mattina su Valdarno Inferiore e Medio e nuvolosità cumuliforme nell'interno nel pomeriggio. Possibili isolati rovesci temporaleschi sui rilievi di nord-ovest. Venti: deboli, prevalentemente occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie

Maurizio Costanzo