Firenze, 15 febbraio 2022 - Un colpo di coda dell'inverno, con temperature basse e quota neve intorno ai mille metri. E così in Toscana è tornata la neve in questa metà febbraio. Tutte le principali località toscane sono state interessate da fiocchi bianchi. Una coltre di una decina di centimetri almeno ovunque.

Neve che però sembra destinata a essere sostituita da un caldo anomalo, con temperature che nella parte centrale della settimana avranno un sensibile rialzo. Questo il quadro, confermato anche dal Lamma. Ma ecco le principali località innevate.

Fino a 20 cm all'Abetone e nel comprensorio, dove si scia e dove i fanatici della montagna trovano condizioni ideali. La situazione sulle strade è regolare.

Neve anche sul Monte Amiata. Neve fresca in vetta e impianti. La società Isa comunica che nelle giornate di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 febbraio sarà aperta al pubblico la sciovia Jolly con il relativo campo scuola.

La stazione sciistica in provincia di Massa Carrara è coperta da un manto bianco che prepara a un grande weekend. Le piste saranno aperte.

Come spiega il Lamma Toscana, dopo l'incursione fredda torna il caldo in Toscana. Le massime sono in aumento mercoledì 16 febbraio. Ma il vero rialzo è previsto per giovedì 17 febbraio, quando in pianura si toccheranno i 15-16 gradi, valori importanti per il periodo. Le condizioni meteo generali miglioreranno, con un cielo sereno o poco nuvoloso. Possibilie nuovo peggioramento sabato.