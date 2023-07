Meteo: super caldo al capolinea. Agosto ballerino, inizia col fresco. Quanto durerà

Firenze, 27 luglio 2023 – Il caldo asfissiante dei giorni scorsi è solo un ricordo, almeno per adesso. L'aria fresca di matrice atlantica sta dilagando su tutto il Mediterraneo centrale e porta un netto calo delle temperature, anche sulle regioni del Sud Italia.

Torna l'estate mediterranea con condizioni meteo gradevoli su tutta l'Italia e massime che non superano i 35-36 gradi. Il meteorologo Andrea Garbinato conferma la fine del caldo africano anche al sud. «Il vento di Maestrale - afferma - ha spazzato via la canicola presente, anche in Sicilia dove negli ultimi giorni, oltre ai picchi di 48 gradi, si contavano infiniti incendi».

Il ritiro dell'anticiclone nordafricano verso il Maghreb (sua dimora abituale) favorirà, nel corso dei prossimi giorni, temperature ottimali, cieli sereni, limpidi e con tassi di umidità più bassi: tornerà quello che succedeva negli anni '80, durante l'Estate mediterranea, quando dominava l'Anticiclone delle Azzorre, un'alta pressione estesa dall'Oceano Atlantico, con temperature più fresche e accettabili.

Solo dal weekend, specie sulle Isole Maggiori, tornerà un pò di caldo afoso. Anche venerdì il tempo resterà stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo un pò di nubi in più al Nord con qualche temporale sulle Alpi e le Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti.

Al Centro-Sud si registrerà invece un nuovo leggero aumento delle temperature percepite e tornerà un pò di afa in città. Il tutto, comunque, rispetterà le medie del periodo. Previste, infine, temperature leggermente più calde sulle Isole Maggiori dove potremo toccare i 35-36 gradi.

I prossimi giorni vedranno condizioni meteo più asciutte su gran parte della Penisola, a eccezione di qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi alpini e appenninici. L'ultimo weekend di luglio sarà caratterizzato da un incremento delle temperature ma con valori che si manterranno intorno alle medie o di poco al di sopra, caldo dunque normale per il periodo.

Possibile instabilità soprattutto al Nord Italia dove non mancheranno acquazzoni e temporali in spostamento dalle Alpi verso le pianure. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano fino all'inizio di agosto temperature nella norma e nessuna particolare ondata di caldo in vista. Sempre secondo il Centro Meteo Italiano si fa largo l'ipotesi di un affondo instabile proprio nei primi giorni del mese di agosto. La distanza temporale è ancora elevata ma salgono le probabilità per un inizio del mese all'insegna di temporali e clima relativamente fresco, al momento nessuna particolare ondata di caldo in vista.

Pevisioni meteo a cura del Consorzio Lamma:

Venerdì 28 luglio: Al mattino parzialmente nuvoloso sulla costa e zone adiacenti, al pomeriggio poco nuvoloso salvo addensamenti in Appennino associati a possibili precipitazioni e transito di velature. Venti: deboli o moderati in prevalenza da sud ovest. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie salvo un lieve calo delle massime lungo il litorale.

Sabato 29 luglio: Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli a regime di brezza Mari: poco mossi. Temperature: in lieve aumento, su valori non troppo lontano dai valori medi del periodo.

Domenica 30: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie.

Lunedì 31: poco nuvoloso salvo nubi sui rilievi con possibili precipitazioni. Venti: a regime di brezza con rinforzi di Libeccio sulla costa. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.