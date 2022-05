Meteo in Toscana, temperature fino a 30 gradi

Firenze, 16 maggio 2022 - L'ondata di caldo che ha investito l'Italia negli ultimi giorni si fa sentire anche in Toscana. E per il prossimi giorni, secondo le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma, le temperature non accennano a diminuire. Per domani è previsto tempo sereno o velato. Nubi basse o foschie fino alle prime ore del mattino su Valdarno Medio e Inferiore. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi in Appennino dove saranno possibili isolati rovesci o brevi temporali. Venti: deboli occidentali con rinforzi pomeridiani. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie con punte fino a 29-30 gradi.

Temperature città per città

Per domani, il Lamma prevede temperature tra i 21 e i 28 gradi. In dettaglio: Arezzo 27 °C - Lucca 26 °C - Pistoia 28 °C - Firenze 28 °C - Grosseto 27 °C - Massa 22 °C - Prato 28 °C - Pisa 24 °C - Siena 28 °C - Livorno 21 °C.

Mercoledì

Per mercoledì prossimo, il 18 maggio, è previsto cielo sereno in mattinata salvo banchi di nebbia, nubi basse o foschie fino alle prime ore sul Valdarno Inferiore. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi di nord-ovest e su quelli prossimi alle zone costiere, associati a locali rovesci o brevi temporali. Venti: da nord-est, da nord-ovest sulla costa, fino a localmente moderati. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in sensibile aumento sulla costa e sulle zone limitrofe, pressoché stazionarie altrove.

Tendenza nei giorni successivi

Giovedì 19: sereno. Venti: inizialmente deboli orientali, ma tendenti a disporsi da sud-ovest. Mari: fra poco mossi e mossi. Temperature: minime in aumento, massime in sensibile diminuzione sulla costa e stazionarie altrove. Venerdì 20: sereno o velato. Venti: deboli sud-occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.