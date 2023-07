Meteo: i venti di Maestrale hanno scacciato l’afa. In Toscana le temperature tornano nella media

Firenze, 26 luglio 2023 - Per alcuni giorni, da qui alla fine di luglio, temperature meno asfissianti.L’allerta gialla per rischio mareggiate è terminata stamani, 26 luglio, alle 8.

Ieri, 25 luglio, la Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana aveva prolungato l'avviso di criticità gialla. Lungo le coste continua a tirare vento. E Giani segnala rischio vento anche su Montagna Pistoiese e Alto Mugello.

La buona notizia è che i venti di Maestrale hanno scacciato via l’afa. E infatti, come ribadiscono dal Lamma, da oggi le temperature in Toscana tornano nelle medie del periodo. Fino alla fine del mese non si attendono altre ondate di calore e, dunque, l’estate “sta tornando nei giusti binari”.

Ecco le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 26 luglio

Poco nuvoloso con locali addensamenti nelle ore pomeridiane quando saranno possibili isolati temporali più probabili su Appennino settentrionale, Amiata, Apuane, Colline Metallifere e Pratomagno.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi su costa e Arcipelago in rotazione a Maestrale.

Mari: molto mossi o agitati in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Temperature: in ulteriore calo in particolare sulle zone centro-meridionali della regione con massime intorno a 30 gradi.

Giovedì 27 luglio

Sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in calo su valori anche inferiori alla media nell'interno, massime in aumento con valori attorno alla media.

Venerdì 28 luglio

Poco nuvoloso con transito di velature o temporanei e locali addensamenti.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da sud ovest.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie salvo un lieve calo delle massime lungo il litorale.

Sabato 29 luglio

Sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento, su valori non troppo lontano dai valori medi.

Domenica 30 luglio

Sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.