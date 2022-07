Meteo, caldo record alle porte. Ecco fino a quanto potrebbero salire le temperature

Firenze, 12 luglio 2022 - Meteo, quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Quel che sappiamo per certo è che l'anticiclone delle Azzorre, che ha portato tepmerature più gradevoli sulla Penisola, ha le ore contate. Sull'Italia sta per fare il suo ingresso l'anticiclone africano che porterà a un'impennata del caldo. Si assiste dunque a una vera e propria altalena meteorologica figlia dei cambiamenti climatici: sempre più frequenti scambi scambi meridiani intensi, cioè da Nord a Sud e viceversa: questi scambi di masse d'aria lungo i meridiani terrestri probabilmente vengono favoriti dal riscaldamento più intenso delle aree polari. Con questi scambi Nord-Sud-Nord l'aria calda sale dal Sahara verso l'Italia gonfiando l'Anticiclone Africano, l'aria polare scende 'come un missile' verso il Mediterraneo come è successo nei giorni scorsi. Ed ecco che l'altalena impazzita provoca, nello scontro aria polare-aria sahariana, violenti fenomeni temporaleschi con colpi di vento, grandine e danni. Purtroppo una situazione accentuata dal riscaldamento globale, come previsto ormai da anni.

Caldo record nel fine settimana

Nel fine settimana il caldo sarà intenso in tutta Italia con massime quasi ovunque che toccheranno i 40 gradi". "I picchi però si raggiungeranno al centro e al nord della Penisola - spiega Andrea Giuliacci, di Meteo.it -, questo perché l'alta pressione è in quell'area che si farà sentire maggiormente. Alta pressione - continua Giuliacci - che insisterà praticamente tutta la prossima settimana con picchi al di sopra dei 34 gradi in tante località, arrivando anche tra 42 e 43 gradi in alcune città".

"Piogge? Non sono previste. Solo forse temporali sulle Alpi e zone Appenniniche, aree montuose. Non possiamo sperare nell'estate per risolvere il problema siccità, considerando che anche in un'estate 'normale' è sempre poco piovoso. L'estate di quest'anno si sta rivelando particolarmente asciutta e quasi sicuramente dovremo attendere l'autunno inoltrato per vedere una soluzione alla siccità. Dobbiamo sperare in un autunno piovoso", conclude Giuliacci.

Previsioni in Toscana

13 luglio

Sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti pomeridiani. Venti: deboli/moderati da nord est, tendenti a disporsi a Maestrale nel pomeriggio lungo la costa (componente di brezza sulla costa ostacolata dai venti di terra). Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie; massime in aumento sulle zone più occidentali (con punte di 35-36°C nell'entroterra Grossetano e Pisano), quasi stazionarie nelle zone più interne (valori fino a 33-34°C).

14 luglio

Sereno o poco nuvoloso salvo modeste velature in transito. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo (inferiori a 20 °C nelle pianure interne), massime in ulteriore lieve aumento nelle zone interne con valori molto elevati (fino a 36-38 gradi sulle pianure interne), in calo di un paio di gradi lungo la costa con valori non oltre 28-30 °C.

15 luglio

Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve aumento le minime, massime quasi stazionarie con punte fino a 37-38 gradi sulle zone interne.

16 luglio

Sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: quasi stazionarie con valori di 5-6°C superiori alla norma nei valori massimi.