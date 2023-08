Mercatale di Cortona, successo per la serata sotto le stelle

Arezzo, 7 agosto 2023 – “Mercatale sotto le stelle” cresce. Lo confermano i numeri dell’edizione 2023 - la seconda - della festa che si è svolta nel delizioso borgo della Val di Pierle sabato 5 agosto 2023. “L’affluenza di persone è stata superiore alle aspettative”, sottolinea Carlo Umberto Salvicchi, responsabile della Confcommercio Valdichiana, che cura la regia dell’evento insieme all’Amministrazione Comunale di Cortona, “in poche ore sono stati serviti oltre 300 piatti di tagliatelle serviti, 350 pizze, 50 chili di porchetta e più di 500 panini con hamburger o salsicce, senza contare piadine, patatine, baccalà fritto e antipasti vari. Un vero e proprio assalto agli stand che in qualche caso ha fatto dichiarare il tutto esaurito a serata non ancora conclusa”.

Molti i turisti stranieri e i visitatori dalla vicina Umbria, che hanno trovato oltre al cibo animazioni per tutte le età. “Ringraziamo il Comune, e in particolare il sindaco Luciano Meoni e l’assessore Paolo Rossi per aver creduto ancora una volta in questa festa, che è partita quasi come una scommessa nel 2022 e che, in sole due edizioni, si è già conquistata un posto nel cuore di cortonesi e turisti”, aggiunge Salvicchi, “merito anche di tutti i commercianti di Mercatale, che si sono impegnati perché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Importantissima poi la collaborazione della Pro Loco, dell’Unione Sportiva e del Comitato per la valle, oltre a quella della Banca Popolare di Cortona, sempre vicina e attenta a manifestazioni che possano valorizzare il territorio e le sue attività economiche e che da poco ha aperto a Mercatale uno sportello con personale e ATM evoluto per essere più vicina a imprenditori e cittadini. Fare impresa in un borgo piccolo e decentrato presenta più ostacoli che altrove e avere un riferimento bancario può davvero fare la differenza”.

“A questo punto - promette il responsabile di Confcommercio Valdichiana - “Mercatale sotto le stelle” dà appuntamento a tutti il 3 agosto 2024 con una nuova edizione ricca di novità”.