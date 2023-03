Mazzeo sotto attacco dei no-vax: “Il vostro odio non vincerà”

Antonio Mazzeo

Firenze, 12 marzo 2023 – Ancora un’aggressione social e verbale ad Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale toscano, da parte dei no vax. Il motivo, stavolta, sono state le parole di Mazzeo in difesa di Giorgia Meloni ed Eugenio Giani, dopo le immagini proiettate a Piombino dei due politici con la svastica in testa. Mazzeo ha affidato a Facebook la sua replica.

“Di nuovo nel mirino dei no-vax, come già accaduto in passato: girano miei fotomontaggi con le svastiche e post nei loro gruppi Telegram pieni di offese e minacce. La colpa? Aver espresso le mie opinioni e la solidarietà ai presidenti Meloni e Giani vittime dei loro deliri e dei loro folli accostamenti coi drammi del passato. Mi spiace deluderli, ma non smetterò di continuare a dire ciò che penso. Il loro odio non vincerà”.