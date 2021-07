Firenze, 8 luglio 2021 - Dove guardare sul maxischermo la finale Italia-Inghilterra? Domenica 11 luglio alle 21 c'è l'ultimo atto degli Europei 2020, un appuntamento sentitissimo dall'Italia che non vince un grande trofeo internazionale dal 2006, anno dei Mondiali di Germania vinti con la Nazionale di Marcello Lippi.

Chi è Benedetta Quagli, fidanzata di Federico Chiesa

Chi è Miriam, la moglie di Spinazzola

Sono molte le città che si stanno organizzando con i maxischermo: arene all'aperto, locali e stabilimenti balneari allestiscono i luoghi per la visione.

A dire il vero molti sindaci fanno appello comunque al buon senso: a non creare troppi assembramenti, a mantenere il più possibile la distanza indossando, laddove ci fossero troppe persone, la mascherina. Ma l'allestimento dei maxischermo è perfettamente lecito secondo le regole della zona bianca che attualmente sono in vigore anche in Toscana. Ecco alcune città che allestiscono i maxischermo. Proprio per rispettare le misure anti covid, in alcuni casi è necessaria la prenotazione.

Marina di Pietrasanta

Salvo nuovi annunci, in Versilia il maxi schermo ci sarà solo sul palco dell’Agorà, in piazza XXIV Maggio di fronte al Caffè Margherita, allestito dalla Fondazione La Versiliana come già fatto per la semifinale. L’iniziativa è del presidente Alfredo Benedetti, che annuncia ingresso libero.

Firenze

Oltre ai ritrovi abituali, che trovate qui e che sono quelli che sono stati attivi anche per la semifinale, saranno allestiti dei maxischermi anche all'hub vaccinale del Mandela Forum, dove ci si vaccina anche dopo cena, in modo che chi è lì per la sommnistrazione possa anche seguire gli azzurri.

Pontedera

Qui il maxischermo è allo stadio Mannucci. Il maxischermo, allestito su un camioncino, permetterà a chi si recherà sugli spalti di godersi la partita in tribuna. Ingresso a offerta libera e il ricavato sarà donato in beneficenza.

Lucca

L'appuntamento con il maxischermo a Lucca è a Villa Bottini. La prenotazione è obbligatoria e si effettua cliccando qui. L'accesso sarà consentito fino a un massimo di 300 persone.