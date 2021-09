Firenze, 9 settembre 2021 – E' uscito il maxi concorso dell'Agenzia delle entrate, che assume a tempo indeterminato 2.320 funzionari. In Toscana i posti sono 130, in Umbria altri 30 e 50 in Liguria. In dettaglio, si cercano 370 posti per le strutture centrali, di cui 20 per attività di controllo di gestione, 10 per attività connesse alla protezione dei dati, 70 per attività legale, 220 per attività fiscale, 50 per attività di fiscalità internazionale. Altri 1.950 funzionari sono ricercati per attività amministrativo-tributaria e saranno inseriti nelle direzioni regionali dell'Agenzia.

I requisiti

Per candidarsi come esperto fiscale è richiesta una delle seguenti lauree: la triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze economiche, scienze dell’economia e della gestione aziendale. Il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, la laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Le prove di esame

Tre le prove previste: oggettiva attitudinale, oggettiva tecnico-professionale, orale, integrata da un tirocinio teorico-pratico di durata sei mesi e retribuito. Le modalità e le date di svolgimento delle prove saranno pubblicati il 15 ottobre 2021, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda per partecipare al concorso deve invece essere inviata in via telematica entro le 23.59 del 30 settembre 2021. Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell'Agenzia delle entrate.