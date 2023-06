Maturità in Toscana: 30mila studenti alla prova

Firenze, 21 giugno 2023 – Oggi, 21 giugno, prima prova scritta per quasi 30mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane. Di questi, quasi 29mila affronteranno il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, al termine del percorso quinquennale svolto in una scuola statale. Saranno invece un migliaio circa gli studenti, tra candidati interni ed esterni, delle scuole paritarie. In totale sono 1.630 le classi coinvolte.

Le commissioni esaminatrici - 820 in Toscana - si sono già insediate lunedì per la prima riunione plenaria. La provincia dove i candidati che devono sostenere la maturità 2023 sono più numerosi è ovviamente quella di Firenze, con 7.977 studenti, mentre il numero più basso è a Massa, con 1.431.

Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Istruzione, in Toscana la percentuale degli studenti ammessi all'esame di maturità è risultata leggermente più bassa della media nazionale: il 95,7% contro il 96,4%.