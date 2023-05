Non è un Paese per madri. Aiuti insufficienti alle lavoratrici e scarsa flessibilità in azienda

Firenze, 11 maggio 2023 – Scarsi aiuti dalle aziende, pochissimo tempo per se stesse e tante difficoltà che diminuiscono solo con la crescita dei figli. È la fotografia del rapporto fra maternità e lavoro scattata dallo studio promosso da Me First, start up fondata dalla psicologa Cristina Di Loreto, e LabCom, spin-off accademico e parte del laboratorio "Multisetting community action research" del Dipartimento Forlilpsi dell’Università di Firenze. Alla ricerca hanno partecipato oltre 2691 mamme lavoratrici in tutta Italia, con una media di 39,13 anni di età e 1,67 figli a testa. Di queste, le toscane sono state 285 (40,76 anni e 1,69 figli), nel 71,57% dei casi sposate o conviventi, nel 75,4% con un lavoro dipendente.

Ma in che modo vivono il rapporto fra maternità e lavoro? Il 67,7% delle lavoratrici dipendenti toscane ha sentito il bisogno di una modifica del proprio contratto dopo la nascita dei figli, ma solo il 25,6% l’ha ottenuta. Il 91,7% vorrebbe il supporto della propria azienda, ma appena il 10,4% lo ha ricevuto. Ancora più allarmante il dato sul tempo libero per i propri interessi: il 91,7% delle intervistate dichiara di non averne.

Le libere professioniste si sentono più apprezzate delle dipendenti ma, in generale, c’è la percezione di una scarsa considerazione della comunità (valori medi tra 5,56 e 5,80 su 10 di punteggio). Infine, le donne toscane registrano un peggioramento generale della loro vita a seguito della maternità e una diminuzione del benessere psicologico ed emotivo. Fra i bisogni: avere più tempo (più del 70% delle intervistate), maggiore flessibilità lavorativa (39,7%), nidi e servizi di supporto all’infanzia (68,2%), migliore retribuzione o aiuti economici (28,1%), sostegno emotivo e psicologico (36%).

"I dati emersi – ha detto Alessandra Nardini, assessora regionale alle Pari Opportunità – confermano quanta strada ci sia ancora da fare. Il tema va affrontato su due piani: il sostegno all’occupazione femminile e l’aspetto culturale. Ancora oggi in Italia scegliere di diventare madre e riprendere il lavoro, continuando la propria carriera, rischia di essere un privilegio e non un diritto per tutte. Anche per questo abbiamo investito oltre 230 milioni nei nidi gratis e particolare attenzione è stata rivolta alle donne nel nuovo Patto per il Lavoro e negli avvisi che metteremo in campo con il nuovo settennato del Fondo Sociale Europeo".

"Il benessere delle donne mostra un peggioramento rilevante dopo la maternità e fino ai 6 anni dei figli – ha spiegato Cristina Di Loreto, psicologa e ideatrice di Me First -. Fare di più si può. Per esempio, grazie ai percorsi che abbiamo attivato anche nelle aziende, sono state riportate le madri a fare sport, ottenere promozioni, affrontare una seconda maternità che spesso veniva procrastinata, normalizzare difficoltà, vivere più serene la genitorialità e i ruoli professionali".

“La flessibilità cognitiva è un importante fattore protettivo, essendo correlata positivamente con benessere, soddisfazione lavorativa e con il sentirsi apprezzate – ha evidenziato Moira Chiodini, presidente di LabCom -. Tuttavia, sembra un’abilità acquisita solo chi ha figli più grandi. È su questo punto che dobbiamo agire".

A livello nazionale, il 40% delle mamme con bimbi in età 0-6 dice di non avere tempo per gli hobby (25% oltre i 7 anni). Fra le dipendenti (82,3%) il 69,9% ha sentito la necessità di modificare il contratto dopo la maternità e il 31% ha visto accolta la domanda. Infine, il 91,7% sente il bisogno di un supporto dalla propria azienda, ma solo l’11,1% lo ha ricevuto.