Firenze, 20 luglio 2021 - Martina ha soli 17 anni. Frequenta il liceo artistico e ha un sogno, la moda. “Ha frequentato il biennio a Sesto e ora ha scelto il settore moda, a Firenze, a Porta Romana”. In questi giorni è bloccata a Malta a causa del Covid, a casa l’aspettano la mamma, i nonni, il fratellino, le amiche, la scuola. In questi giorni, per far fronte a questa situazione, sta facendo ricorso a tutte le sue forze, anche se i momenti di sconforto non mancano.

“È una ragazza sempre molto allegra, estrosa, con una grande fantasia – racconta mamma Daniela -. È una ragazza piena di risorse. Come tutti gli adolescenti è vivace, ha un carattere forte. L’ho sentita stamattina al telefono, mi ha detto: “Mamma, fra quattro giorni esco dall’albergo, non ce la faccio più”. Con me è più combattiva, non si lascia andare allo sconforto. Cerco di darle coraggio, le dico che prima o poi questa cosa finirà e potrà tornare a casa. Ma con i nonni ha pianto tanto. Ha raccontato di quando ha chiesto all’albergo un cuscino in più, ma sono stati scortesi, non gliel’hanno portato. Basta poco, un po’ di gentilezza, ma non ricevono neanche quella. Si sentono totalmente abbandonati, da tutti”. Martina ha un fratello più piccolo, ha 15 anni. “Ora è dai nonni, nelle Marche. Anche lui è terribilmente in ansia per la sorella”. E aspetta di riabbracciare Martina, il prima possibile.

Maurizio Costanzo