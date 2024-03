Margherita Cassano al Rotary Firenze Brunelleschi

Firenze, 16 marzo 2024 – “Giustizia: luci e ombre”, questo il titolo della conferenza promossa dal Rotary Club Firenze Brunelleschi al Grand Hotel Villa Medici. Ospite d’onore Margherita Cassano, prima presidente donna nella storia della Corte di Cassazione. “Bisogna ricordare – ha puntualizzato il presidente rotariano Alfredo Meletti nel presentare la sua ospite - che l’ingresso delle donne in magistratura fu consentito solo dal 1963, con apposita legge, poiché prima era addirittura interdetto.” Nata a Firenze, Margherita Cassano è in magistratura dal 1980, dove nel corso della sua carriera ha rivestito le più alte cariche, ed è autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto penale, sostanziale e processuale, e di ordinamento giudiziario. Nel corso del suo intervento la presidente Cassano ha affrontato il problema dei rapporti non sempre equilibrati fra le diverse funzioni (giudiziaria, esecutiva, legislativa) del nostro Ordinamento, con le conseguenze che derivano da un disequilibrio di questo tipo. Focus poi sulla questione della proliferazione indiscriminata della normazione eccezionale (promanante dal potere esecutivo) che non consente il coordinamento con la normativa ordinaria; la conseguente delega di fatto all'interprete (il giudice), la valutazione dell'abrogazione implicita delle norme nel tempo che aprono il campo all'arbitrio del giudice. Cassano ha inoltre individuato una modalità di normazione non esplicita nell’individuazione delle fattispecie e delle condotte normate, così da lasciare ancora una volta il relativo compito al giudice/interprete, e a seguire ha affrontato temi come l'importanza della giustizia riparativa e quella della mediazione (dove il ricorso al giudizio deve essere l'ultima opzione). La presidente ha quindi concluso affermando che la giustizia non deve essere mai una forma di vendetta. Tra le varie cariche istituzionali presenti all’incontro, Massimo Palazzo, presidente del Consiglio Notarile di Firenze, Giampiero Cassi, componente del Consiglio Nazionale Forense e Sergio Paparo, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. Caterina Ceccuti