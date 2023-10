Marconi, i ragazzi del professionali tornano in classe

Arezzo, 24 ottobre 2023 – La Provincia di Arezzo interviene in tempi rapidi sulla questione dell’Istituto Professionale G. Marconi, a seguito della chiusura precauzionale di alcune aule, un edificio di non recente costruzione, ma nel complesso sano. Gli alunni riprendono le attività didattiche in presenza. Soddisfatto il Consigliere Provinciale Marco Morbidelli che nei giorni scorsi ha consegnato alla Vice Preside Papi, dieci aule, oltre a due stanze per altre attività. Il tutto grazie ad una collaborazione fra istituzioni, Provincia, Comune di San Giovanni , Scuola e un particolare ringraziamento alle Suore Stimmatine e alla Caritas per la concreta disponibilità. Nelle scorse settimane il Presidente della Provincia Alessandro Polcri aveva già preso in carico personalmente la questione, effettuando un sopralluogo tecnico presso l’Istituto Professionale G. Marconi. Incontro che vide la partecipazione corale dei Consiglieri Provinciali di maggioranza Marco Morbidelli con delega all’edilizia scolastica, Laura Chieli con delega alla Pubblica Istruzione e di minoranza Stella Scarnicci, Elena Spadaccio, Loriana Valoriani, e del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi con il Dirigente Scolastico dell’Isis Valdarno Roberto Santi con i rappresentati della scuola, nonché dei genitori dei ragazzi. Dunque per la Provincia di Arezzo, rimane prioritaria la sicurezza dei ragazzi e l’opportunità di non interrompere la didattica. Per questo motivo, i lavori presso lP Marconi stanno procedendo per ripristinare le aule danneggiate, tantochè nel mese di settembre erano già stati destinati con la somma urgenza 150 mila euro, a carico del bilancio della Provincia, intervento che permetterà ai ragazzi di rientrare nelle aule dell’Istituto.