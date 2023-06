Marco Donati alla tomba di Sante Tani

Arezzo, 14 giugno 2023 – Una delegazione delle liste civiche di Scelgo Arezzo e Con Arezzo guidata dal capogruppo consiliare Marco Donati rende omaggio alla tomba di Sante Tani, di cui ricorre giovedì 15 giugno l’anniversario della morte. Sante Tani, avvocato e presidente della locale sezione del Comitato di liberazione nazionale, insieme al fratello Giuseppe, parroco di Casalenovole, e ad Aroldo Rossi, commerciante, furono infatti trucidati all’interno del carcere di Arezzo in quel giorno che precedette di un mese la liberazione della città.

“Quegli accadimenti – ha ricordato Donati – oltre ad aver sempre sollecitato in me interesse storico-culturale, fino al recente approfondimento contenuto nel volume ‘Una lira per tre vite’ a firma di Santino Gallorini ed Enzo Gradassi, mi coinvolgono umanamente e politicamente perché credo che gli esempi di impegno quotidiano che vengono dal passato debbano aiutarci ad allontanare l’indifferenza e consolidare l’amore per il nostro patrimonio di democrazia e libertà”.