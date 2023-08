Marciano della Chiana Brilla di Luce Sostenibile

Arezzo, 2 agosto 2023 – Il Comune di Marciano della Chiana si avvia verso un nuovo capitolo nella sua evoluzione guardando ad un futuro sostenibile ed efficiente. Grazie alla recente adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio luce e servizi connessi, denominata "Servizio Luce 4" - Lotto 6, il Comune ha fatto un notevole passo avanti verso l'efficienza energetica e il risparmio economico. In un'ottica di ammodernamento e miglioramento continuo, la Convenzione "Servizio Luce 4" mira a conferire una nuova luce al territorio di Marciano della Chiana, rendendolo non solo più sicuro ed accogliente, ma anche un esempio di sostenibilità ambientale per tutta la collettività.

"L'adesione alla convenzione "Servizio Luce 4" - dichiara il Sindaco Maria De Palma - rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di ammodernamento del nostro Comune. Grazie a questo importante intervento, potremo raggiungere diversi obiettivi strategici che vanno dal miglioramento della sicurezza e della qualità dell'illuminazione pubblica, fino alla tutela dell'ambiente e alla riduzione dei costi di gestione dell'intero impianto." Il piano di intervento, articolato in nove anni, prevede l'implementazione di un canone annuale. Tuttavia, i lavori di efficientamento verranno avviati entro i primi 24 mesi dalla firma della convenzione, con la sostituzione delle lampade che inizierà già nelle prossime settimane. "Con la sostituzione delle lampade obsolete e il potenziamento della rete di pubblica illuminazione – conclude De Palma - renderemo il nostro territorio più accogliente e sicuro sia per i residenti che per i visitatori. La scelta di adottare tecnologie e sistemi a basso impatto ambientale dimostra la nostra volontà di preservare e valorizzare il patrimonio naturale che circonda il Comune."

Un aspetto innovativo e importante del progetto sarà l'attivazione di un sistema di telecontrollo, che permetterà di individuare e segnalare automaticamente eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti, consentendo interventi rapidi ed efficienti.

"Questo progetto – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Gionata Salvietti - è il risultato di un impegno comune, dimostrando come la sinergia tra l'Amministrazione Comunale, i cittadini e gli enti competenti possa portare a risultati concreti e positivi per il nostro territorio. Con la convenzione "Servizio Luce 4", Marciano della Chiana continua a crescere come Comune all'avanguardia, impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e nel miglioramento della qualità della vita per tutti i suoi abitanti."

Grazie all'adozione di tecnologie e sistemi a basso impatto ambientale, il Comune si impegna a tutelare il patrimonio naturale e a garantire un futuro luminoso, eco-sostenibile e più economico per l'intera comunità di Marciano della Chiana.