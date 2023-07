Mara Venier: “Attacchi spaventosi per una foto postata sui social”

Orvieto, 19 luglio 2023 – «Sono reduce da attacchi spaventosi su un dramma che sta vivendo la mia famiglia, soprattutto mia figlia e mio nipote. Occorre mettere un freno»: E’ quanto ha denunciato Mara Venier, il 18 luglio a Orvieto, parlando delle polemiche social per una foto scattata al concerto di Ultimo, a Roma, con la figlia Elisabetta Ferracini che il 9 giugno ha perso il marito.

La conduttrice, partecipando a «Umbria Libri 365», ha spiegato: «Ultimo mi aveva invitato al suo concerto ed ho insistito con mia figlia perché venisse con me». «Da un mese non usciva - ha aggiunto -, era chiusa in casa a piangere perché ha perso l'amore della sua vita. L'ho violentata e le ho detto vieni con me al concerto, che è stato bello e commovente».

Venier ha poi ricordato di avere «postato su Instagram una loro foto "e siamo state attaccate in maniera terribile, con violenza”. “Ho dovuto bloccarli - ha spiegato - perché non volevo leggere quei commenti. Poi ho postato un'altra foto che mi ha inviato proprio Ultimo in cui si vedono io che piango e mia figlia che mi guarda e sorride. Ho visto per due ore mia figlia sorridere e questo vale tutto, potete scrivere e giudicare, non me ne frega niente. Dopo quegli insulti, ho il rifiuto e non riesco a postare più niente, perché devo mettere le foto della mia vita e poi ci sono questi leoni da tastiera che ci mettono niente a massacrarti?”

Mara Venier ha sottolineato “come sui social girino insulti agli adolescenti che portano anche al suicidio di chi ne è vittima”. “Bisogna mettere un freno, non si può più permettere tutto questo”, ha concluso.