Maltempo in Toscana, il peggio è passato. Giani: “Fiumi sotto controllo”

Firenze, 31 ottobre 2023 – Fiumi sotto controllo. E, nelle prossime ore, qualche temporale sparso ma di intensità assai minore rispetto a quelli che ieri sera hanno sferzato gran parte della Toscana. I danni maggiori si sono registrati sulla costa tra Livorno e Torre del Lago, dove si è abbattuta una violenta tromba d’aria, mentre in provincia di Firenze il forte vento ha fatto cadere diversi alberi.

In nottata si è provveduto al ripristino di alcune utenze rimaste senza elettricità in Lunigiana e Garfagnana. “Sotto controllo il livello dei fiumi, nelle prossime ore possibili nuovi temporali ma meno intensi”, scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram.

A Torre del Lago ci sono state raffiche di vento di oltre 100km/h e tetti scoperchiati. Allagamenti, alberi caduti e alcune strade bloccate sono state segnalate in vari territori della zona nord occidentale della regione. Infine la perturbazione si è spostata verso il Valdarno e nell'area sud est della Toscana. Interventi del sistema regionale si sono registrati nelle province di Massa-Carrara, Lucca e in parte anche di Livorno: cadute di alberi, danni alla viabilità, allagamenti localizzati, danni ad alcuni edifici con lesioni alle coperture.

Il Lamma, per la giornata di oggi 31 ottobre, prevede nella prima parte della mattinata rovesci e temporali sparsi, in particolari nelle zone interne orientali e sul nord ovest. In seguito, tendenza a progressiva attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Domani, 1 novembre, da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse, generalmente deboli, in estensione dalle province nord occidentali al resto della regione nel pomeriggio.

Condizioni in netto peggioramento da giovedì, quando è attesa una nuova perturbazione.