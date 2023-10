Maltempo in Toscana, nuova allerta gialla. Dove e quando scatterà

Firenze, 28 ottobre 2023 – La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo. Dopo la breve tregua della giornata di oggi, sabato 28 ottobre, è previsto un nuovo peggioramento del meteo nella giornata di domani, domenica 29 ottobre, con piogge più probabili sul nord ovest, sulla costa e sull'appennino, più frequenti dalla sera.

Il codice giallo sarà valido a partire dalle 20 e fino alla mezzanotte di domenica 29 ottobre per rischio idrogeologico e temporali forti nelle zone di nord ovest. Previsto per domani anche un rinforzo dei venti, mentre i mari, al largo, saranno da mossi a molto mossi.

Le cose cambieranno poi da lunedì, quando sono attese piogge intense. Lunedì 30 ottobre, in modo particolare, potranno “venire giù anche 200 mm di pioggia in ventiquattr’ore”. Il 31 ottobre, invece, per Halloween, secondo il Lamma “la situazione appare invece più dinamica, con un flusso di aria verso est che distribuisce le precipitazioni in modo più esteso”.

E per il primo novembre? Si annuncia una giornata piuttosto buona, con un aumento però della nuvolosità in serata. Dal punto di vista termico, continua a fare caldo, con massime intorno ai 20 gradi. Anche dal 30 ottobre al 6 novembre avremo 4-5 gradi sopra la media.