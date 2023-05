Maltempo, saltano il secondo weekend della maxi area pedonale e tanti appuntamenti

Arezzo, 12 maggio 2023 – Il maltempo non dà tregua e gli eventi di maggio vengono annullati uno dopo l’altro.

L'Amministrazione comunale ha deciso di sospendere per questo fine settimana la maxi area pedonale prevista in alcune vie e piazze del centro a causa del maltempo annunciato dalle previsioni meteo. Resta quindi invariata la circolazione e la sosta nelle aree interessate dall'isola pedonale dalle 19 alle ore 24 dei giorni 12 e 13 maggio.

Salta anche il Mercatino dei ragazzi del Calcit che doveva svolgersi domenica 14 maggio in zona Eden ad Arezzo.

Non solo la 69esimia edizione del Mercatino dei Ragazzi. E' rinviato a nuova data l’evento "Un sorriso per Arezzo", inizialmente in programma al Parco Pertini domenica 14 maggio. La decisione è stata presa dagli organizzatori in considerazione delle previsioni meterologiche che prevedono maltempo per l'intero fine settimana. La nuova data della manifestazione sarà comunicata quanto prima.