Maltempo in Emilia-Romagna, la Toscana invia squadre dei Vigili del fuoco

Firenze, 3 maggio 2023 - Sono partite squadre dei Vigili del fuoco anche dalla Toscana per l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Per prestare soccorso in molte parti della regione afflitta dalle piogge che hanno provocato allagamenti ed evacuazioni, sono state infatti inviate sezioni operative dei Vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani fa sapere: "Abbiamo attivato la colonna mobile della nostra Protezione civile in supporto alle comunità dell'Emilia-Romagna colpite dal maltempo" Le forti piogge hanno fatto esondare il fiume Lamone, che ha superato la terza soglia di allerta e rotto un argine a Boncellino, provocando allagamenti nel Ravennate e in particolare.nell'area tra Faenza e Bagnacavallo dove sono in corso evacuazioni. Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco: abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro per allagamenti. A Villanova sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Secondo quanto riferito dagli esperti di 3Bmeteo, a Ovest anche il Senio è oltre la terza soglia di allerta, così come il Santerno a Massa Lombarda, il Sillaro a Sesto Imolese, l'Idice a Castenaso, il Tiepido a Fossalta (Modena est). Al momento le piogge sono concentrate tra le zone di Parma e Bologna, ma nella notte gli accumuli pluviometrici hanno superato i 30mm sulle zone appenniniche tra Bolognese e Forlivese, che si sommano a quelli ingenti di ieri che avevano localmente superato i 130mm.

