Arezzo, 14 marzo 2025 – Maltempo, codice arancione: venerdì 14 marzo, chiusa la scuola Acropoli

A causa dell'intensità dei fenomeni piovosi previsti per le prossime ore e considerata la vicinanza della scuola comunale “Acropoli” di via Beato Angelico al torrente Castro è stata firmata una ordinanza urgente che prevede la chiusura della scuola per domani, venerdì 14 marzo. E' stato infatti diramato dal centro funzionale regionale della Toscana l'avviso criticità codice arancione per l’intera giornata di venerdì 14 a partire dalla mezzanotte di oggi, con la previsione di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e di forte intensità. Situazione metereologica che potrebbe provocare l'esondazione del Castro, esponendo a rischio di carattere idrogeologico ed idraulico la struttura che si trova in dislivello rispetto al torrente.