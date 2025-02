Lunedì 10 febbraio 2025, il Giorno del ricordo

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Lunedì 10 febbraio 2025, Giorno del ricordo

Cerimonia di Commemorazione al Giardino Martiri dell’Istria a Levane

Lunedì 10 febbraio 2025, l’Amministrazione comunale celebra il “Giorno del ricordo”, solennità civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, la giornata vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Per questa ricorrenza è stata organizzata, in collaborazione con l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, una cerimonia commemorativa che si terrà lunedì prossimo alle ore 10.30 al Giardino Martiri dell’Istria a Levane, zona industriale, con la partecipazione dei ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado degli Istituti comprensivi di Montevarchi: la classe IIIA dell’IC Magiotti, la classe IIIB dell’IC Mochi e la IIIA dell’IC Petrarca.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Silvia Chiassai Martini e dei rappresentanti dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, alla presenza di una delegazione delle associazioni combattentistiche, sarà deposta una corona d’alloro al monumento che ricorda i tragici eventi dei massacri delle foibe.

Una cerimonia a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, in ricordo di una drammatica pagina della storia del Novecento che ha toccato anche il Valdarno con il campo profughi di Laterina che, dal 1946 al 1963, ha visto la presenza di italiani in fuga dall’Istria, Fiume e Dalmazia, dalle terre assegnate alla ex Jugoslavia con il trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.