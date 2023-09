Lucignano, via al Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia

Arezzo, 9 settembre 2023 – Si è svolta ieri a Lucignano la giornata di apertura del XV Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia. Al Teatro Rosini le varie delegazioni partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno svolto le procedure di accreditamento.

Alle 18, nella splendida location della Terrazza di piazza delle Logge, l’incontro di apertura del Festival, introdotto dai saluti del presidente nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi e del sindaco di Lucignano Roberta Casini.

Il Presidente ha evidenziato come siano ormai 354 i borghi associati, “più di 130 sono gli amministratori dei comuni presenti, 29 i toscani. È il festival dei record, ma occorre essere concreti nella creazione di una rete di solidarietà basata sulla bellezza non solo estetica, ma anche sociale, di servizi e di qualità della vita. Altro tema urgente da affrontare è il serio dello spopolamento. Questioni da risolvere con un piano strategico nazionale per i Borghi, che guardi da qui ai prossimi vent’anni”.

“Sentiamo l’onore e la responsabilità di rappresentare l’intera Toscana – ha detto nel suo saluto di apertura Roberta Casini, sindaco di Lucignano – è necessario di fare squadra perché siano mantenuti i servizi nei nostri territori. La bellezza è un fattore importante per la promozione e il turismo, ma dobbiamo lavorare con azioni concrete per garantire una qualità della vita di eccellenza”. Per la “perla della Valdichiana” il Festival comporta un significativo sforzo organizzativo, “ben supportato – ha aggiunto Casini – dall’impegno della macchina comunale e dagli assessori che si sono spesi in prima persona. Auguro buon lavoro e buona permanenza a Lucignano a tutti i delegati”.

Dopo i saluti di apertura, subito nel cuore degli eventi, con un focus di grande importanza, moderato dalla coordinatrice de I Borghi più belli d’Italia in Toscana Elisabetta Giudrinetti, dal titolo “Il Manifesto di Lucignano sulla sostenibilità”. Sono intervenuti il Senior experts dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Giorgio Santini, il Sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti e il responsabile per le Energie Rinnovabili de I Borghi più belli d’Italia Mauro Guerra.

Per Giorgio Santini “il faro è l’Agenda 2030, dobbiamo e possiamo raggiungere tutti gli obiettivi fissati. I comuni sono gli alfieri della sostenibilità, che è diventata obiettivo costituzionale. L’Italia è in un sentiero di sviluppo sostenibile non semplice, che necessita di una strategia a livello nazionale in grado di dialogare in modo proficuo con regioni e comuni”.

Da esperienza diretta, il sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti ritiene che “la vera sostenibilità è riuscire a produrre meno rifiuti, puntare sulla sostenibilità sicuramente non porta costi. È una carezza al pianeta, alle generazioni presenti e future. Il Manifesto di Lucignano può rendere più concreta questa carezza”.

Mauro Guerra, responsabile per le Energie Rinnovabili de I Borghi più belli d’Italia: “Sul tema della sostenibilità, nei piccoli borghi il passo è più veloce rispetto ai grandi centri. E sono comuni che hanno parato bene il colpo quando i costi sono aumentati. Ma sui grandi temi devo arrivare stato e regione, prendendo spunto dai piccoli centri che portano esempi concreti e virtuosi”.

La coordinatrice toscana de I Borghi più belli d’Italia Elisabetta Giudrinetti: “Proprio qui a Lucignano i sindaci dei 29 comuni si sono incontrati circa un anno fa per sottoscrivere il ‘Manifesto di Lucignano’, il quale impegna, in 10 punti molto semplici, come progetto pilota, a ragionare in maniera seria sulla sostenibilità. Crediamo fortemente che il futuro dei nostri borghi passi realmente da questo tema”.

Sempre alla terrazza delle Logge, il direttore nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia Umberto Forte ha successivamente presentato il direttore di Acqua San Bernardo Antonio Biella, Giorgio Gatto di Goboservice e l’amministratore delegato Tivùsat Stefano Luppi.

L’appuntamento è per sabato 9 settembre, quando a partire dalle 10:00, di fronte alla Chiesa della Collegiata, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani presenzierà alla cerimonia d’apertura, con Matteo Biffoni, presidente Anci Toscana, Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, Roberta Casini, sindaco di Lucignano, Fiorello Primi, presidente nazionale dell’associazione I Borghi più belli d‘Italia.

Il programma completo della XV edizione del Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia

https://borghipiubelliditalia.it/2023/08/12/xv-festival-nazionale-de-i-borghi-piu-belli-ditalia-8-9-10-settembre-2023/

Il Festival nazionale de I Borghi più belli d’Italia è organizzato dall’omonima associazione nazionale e dal comune di Lucignano. Gode del patrocinio della Regione Toscana, di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), enciclopedia Treccani e della Camera di Commercio Arezzo-Siena.