Lotto e 10eLotto, tre vincite in Toscana per oltre 50mila euro

Estrazioni del Lotto

Firenze, 15 febbraio 2023 – Doppietta in Toscana al Lotto: centrate vincite per un totale di oltre 33mila euro.

La Toscana cala la doppietta al Lotto: nel concorso del 14 febbraio, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate due vincite per un totale di 33.675 euro. La più alta ha premiato un giocatore di Firenze che ha portato a casa 19.875 euro mentre l'altra è arrivata a Siena dove uno scommettitore ha vinto 13.800 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 158 milioni in questo 2023.

Il 10eLotto invece fa tappa in Toscana: nel concorso del 14 febbraio un giocatore di Prato è riuscito a portare a casa un premio di 20mila euro con un 8 Doppio oro.