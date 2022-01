Firenze, 6 gennaio 2022 - Appuntamento classico questa sera con l'estrazione della Lotteria Italia. L'appuntamento dell'Epifania sarà in diretta in prima serata su Rai 1 a partire dalle 20.35 nel programma "Soliti Ignoti - Il ritorno". All'interno della trasmissione condotta da Amadeus avverrà l'estrazione dei biglietti fortunati che si aggiudicheranno i premi in palio. Al primo premio estratto andranno ben 5 milioni di euro. In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti 6.359.771 tagliandi, un dato in crescita (+38,9%) rispetto a quello fatto registrare nella scorsa edizione quando i biglietti venduti furono 4.578.675.

Lotteria Italia: i biglietti venduti in Toscana

Secondi i dati comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed elaborati da Agimeg, la Toscana si trova al sesto posto nella classifica delle vendite regionali. Guida il Lazio con 1.178.820 biglietti staccati (il 18,8% del totale venduto), seguito dalla Lombardia con 1.054.820 (il 16,8%), dalla Campania con 608.460 (il 9,7%). In top five anche Emilia Romagna, con 577.660 (il 9,2%), ed il Piemonte con 427.560 (il 6,8%). Poi ecco la Toscana al sesto posto con 434.200 biglietti venduti, pari al 6,9% delle vendite nazionali. Seguono Veneto (401.760 e il 6,4%), Sicilia (330.460 e il 5,3%), Puglia (265.120 e il 4,2%) e Marche (155.600 e il 2,5%). Subito dietro la Liguria (152.840 e il 2,4%), l'Abruzzo (166.800 e il 2,7%), l'Umbria (120.800 e l'1,9%), la Calabria (116.640 e l'1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.700 e l'1,4%), la Sardegna (68.420 e l'1,1%), il Trentino Alto Adige (57.120 e lo 0,9%), la Basilicata (39.060 e lo 0,6%), il Molise (28.120 e lo 0,4%), e come fanalino di coda la Valle d'Aosta (15.500 e lo 0,2%).

Lotteria Italia: i biglietti venduti a Firenze

Nella classifica delle città dove sono stati comprati più biglietti della Lotteria Italia, in testa troviamo Roma con ben 911.390 i tagliandi acquistati, seguita da Milano con 472.260 e da Napoli con 308.620. In top five anche Torino con 249.040 biglietti e Bologna con 209.230. Al sesto posto il nostro capoluogo di regione, Firenze con 141.920 biglietti staccati.

Come avviene l'estrazione

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 si terrà in seduta pubblica sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni presso la sede a Roma dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Presenzieranno l'estrazione la Guardia di Finanza e i rappresentanti di categoria dei consumatori.

Lotteria Italia su Rai 1

Palinsesto d'eccezione per l'edizione dei "Soliti Ignoti - Il Ritorno" speciale Lotteria Italia. Tanti gli ospiti che accompagneranno Amadeus nel corso della serata. Ci saranno Mara Venier, Lino Banfi, fino a Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l'indagine fino al gioco finale del «parente misterioso» (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento per celebrare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.