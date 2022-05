Locazioni brevi in Toscana, è boom nel 2021: "Ma la normativa è obsoleta"

Firenze, 19 maggio 2022 – Sviluppare il dialogo tra chi elabora le politiche abitative e turistiche con coloro che quotidianamente le vivono professionalmente, interpretando le esigenze delle famiglie e di tutti quelli che fruiscono di tali scelte. Questo è l’ambizioso obiettivo del convegno “Le locazioni brevi in Toscana: un’opportunità non solo turistica” ideato dal collegio toscano della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e da Confedilizia Toscana, andato in scena oggi al Grand Hotel Baglioni a Firenze. Presenti alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Cristiano Dell’Oste de Il Sole 24Ore, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il referente nazionale Turismo del partito Italia Viva Cesare Andrisano, il presidente Fiaip Gian Battista Baccarini, il.presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il vicepresidente Fiaip Leonardo Piccoli e il delegato Fiaip Toscana al Settore Turistico Armando Barsotti. L’evento è stato un’importante occasione per mettere a confronto diverse esperienze ed elaborare convergenze e uno scambio di conoscenze utili a migliorare ulteriormente il panorama dell’offerta delle locazioni, nella consapevolezza che l’attuale normativa è obsoleta e non più al passo con le esigenze quotidiane di chi vuol affittare, da proprietario o inquilino. “Anche in Toscana, una regione ad alta vocazione turistica – ha sottolineato il presidente di Fiaip Toscana, Simone Beni - abbiamo riscontrato che l’utilizzo di contratti brevi non è riservato soltanto a necessità turistiche ma siamo spesso in presenza di esigenze di lavoro, di formazione o anche familiari, per questo le locazioni vanno sostenute e non vessate da norme sempre più limitanti. Per sensibilizzare le istituzioni abbiamo pensato ad un tavolo di confronto tra i vari portatori di interesse su questo tema, siamo certi che occorra quanto prima una totale revisione delle normative che regolano questo settore per avere un quadro legislativo al passo con le esigenze di oggi, sicuramente più dinamiche di ...