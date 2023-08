ll Polo Universitario Aretino rinnova la governance

Arezzo, 31 luglio 2023 – Ad Arezzo, presso la Camera di commercio, l’assemblea dei soci del Polo Universitario Aretino ha provveduto alla designazione dell’organo amministrativo per il triennio 2023-2025. Tali nomine sono state ratificate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione tenutosi venerdì 28 luglio scorso che ha provveduto, come da statuto, alla nomina del Presidente nella persona del Dott. Andrea Bigozzi.

I consiglieri di amministrazione insediati sono: Dott. Giuseppe Bistoni, Dott.ssa Laura Chieli, Dott.ssa Tiziana Nocentini e Ing. Gianluca Venere. Confermati il Segretario generale Dott. Francesco Simonetti ed il Presidente del Comitato tecnico – scientifico Prof. Luigi Biggeri.

Silvia Chiassai, Presidente uscente, ha sottolineato come il Polo oltre ad aver operato con successo le proprie iniziative istituzionali, abbia raggiunto durante il suo mandato un buon equilibrio economico e finanziario che assicurerà la continuità e lo sviluppo delle attività. Ha poi ringraziato i consiglieri uscenti e tutto lo staff per il supporto ricevuto nel corso del suo mandato.

Il Presidente Bigozzi, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia accordata, ha rimarcato che il Polo svolge un ruolo strategico nel formare le figure professionali di cui le imprese del territorio hanno un impellente necessità. È noto, infatti, che rispetto al fabbisogno di personale in ambito informatico, ingegneristico e gestionale, le aziende riescono a soddisfare meno di un terzo della propria domanda; in tale prospettiva, i giovani aretini che vogliono investire al meglio sul loro futuro possono cogliere numerose opportunità.

Il Polo Universitario Aretino svolge ad Arezzo il corso di laurea in Ingegneria informatica del Politecnico di Milano e molte attività formative, di orientamento ed avviamento al lavoro a beneficio del territorio: il master universitario per l’internazionalizzazione delle imprese, le attività di academy aziendale per sviluppatori software, gestione dell’impresa ed attività amministrative, la formazione sulla digitalizzazione per il miglioramento dell’occupabilità femminile, iniziative per la scelta consapevole dei percorsi di studio.