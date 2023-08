ll Mumec si conferma “Museo di Rilevanza Regionale”

Arezzo, 14 agosto 2023 – Il Museo dei Mezzi di Comunicazione ha ottenuto dalla Regione Toscana il prestigioso rinnovo del riconoscimento di museo di rilevanza regionale entrando inoltre, da questo anno, a far parte del Sistema Museale Nazionale.

“Un’importante conferma del nostro impegno e del nostro lavoro di valorizzazione della Collezione Museale del MUMEC in quasi diciotto anni di apertura” esordisce così Valentina Casi, Direttrice del Museo aretino. La qualifica è stata ottenuta rispondendo a requisiti standard sulla qualità in ambito museale, che riguardano l’accessibilità, la fruizione, le attività educative, la catalogazione, la ricerca scientifica, gli eventi ed altro ancora da sempre al centro della programmazione del Museo aretino. “Il riconoscimento di Regione Toscana – sottolinea il Curatore Scientifico del Museo, Prof. Fausto Casi - è un risultato importante che conferisce prestigio al Museo e garantisce elevati standard di qualità, da mantenere e migliorare negli anni a venire proseguendo nella continua crescita che stiamo portando avanti dal 2005, anno di apertura, ad oggi”. 18 anni di attività; 18 anni di impegno ed entusiasmo ripagati da questo importante risultato per il Museo ma anche per la Città di Arezzo.

783 i musei presenti all’interno della regione; 93 le istanze presentate a Regione Toscana; 82 i Musei riconosciuti di rilevanza regionale; solo due di questi nella Città di Arezzo: il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione (già di rilevanza dal 2018) ed il Museo dell’Oro, di recente apertura.

“Grazie a tutti gli Amici del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione. Si ricorda a tutti che continua la raccolta di cellulari per la creazione dell’installazione “cellul-art”

Prossimi appuntamenti? I Campi museali settembrini & Escape Museum, Mumec edition”.