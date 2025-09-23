L’ira del centrosinistra: "Pronti alla battaglia"

Fratelli d’Italia, per dirla come il vice coordinatore regionale Francesco Michelotti, piccona su due Cpr per "melonizzare la Toscana". Per il senatore Marcheschi: "La necessità è dettata dall’evidenza dei fatti". E a sinistra? Apriti cielo.

"Le dichiarazioni dell’onorevole Donzelli di voler procedere ‘anche senza l’ok della Regione’ sui centri per il rimpatrio in Toscana, dimostrano ancora una volta l’atteggiamento autoritario di questo governo, che preferisce l’imposizione al confronto democratico, senza tenere conto delle reali necessità del territorio - la risposta del segretario regionale Pd Emiliano Fossi -. I Cpr non sono la soluzione ai problemi della sicurezza e dello spaccio: l’esperienza dimostra che questi centri non affrontano le cause strutturali dei fenomeni migratori e della criminalità, ma rappresentano veri e propri centri di detenzione dove vengono negati i diritti umani. La Regione Toscana non fa ‘ostruzionismo senza senso’ ai Cpr: porta avanti una politica seria e responsabile basata sulla legalità e l’integrazione attraverso un modello di accoglienza diffusa che il governo tenta di distruggere con ogni mezzo".

Per il duo di Avs Dario Danti e Filiberto Zaratti la proposta "significa voler non solo creare dei lager etnici di stato in cui si violano sistematicamente i diritti umani, ma anche annientare la presunzione d’innocenza, solitamente tanto cara alla destra quando si tratta di politici accusati di corruzione".

La terza punta di un campo largo che pende a sinistra è il M5s, pronto a convergere con il Pd e Avs nell’attacco a Donzelli: "Parla di sicurezza ma propone solo propaganda - sferza il candidato nel collegio di Firenze 1 Luca Rossi Romanelli -. I Cpr non sono la soluzione: sono fabbriche di sofferenza, inutili e costose, che violano diritti fondamentali senza garantire alcun risultato concreto sui rimpatri. L’idea di aprirne addirittura due in Toscana, con uno ‘speciale’ per gli spacciatori, è grottesca e pericolosa: non serve a fermare il traffico di droga né a garantire sicurezza, ma solo a inventare prigioni senza processo".

F. I.