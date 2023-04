“Lions in piazza”: domenica in salute con i Club di Arezzo

Arezzo, 19 aprile 2023 – “Club service e terzo settore insieme in una iniziativa di promozione alla prevenzione sanitaria dedicata alla città. Un evento che rafforza la sinergia già consolidata tra queste realtà del nostro territorio, che continua a distinguersi proprio per la vivavità del suo associazionismo. Grazie quindi ai Lions club di Arezzo per l'organizzazione di una giornata che sono certa avrà il successo che merita”. Il vice sindaco Lucia Tanti anticipa così l'iniziativa “Lions in piazza” organizzata dai Lions Club Arezzo Mecenate e Chimera e dal Leo Club Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, che si svolgerà domenica 23 aprile in piazza Sant'Agostino. A partire dalle 10 fino alle 17, in collaborazione con Croce Bianca, Croce Rossa, Misecordia e SAPRA, sarà messa gratuitamente a disposizione della cittadinanza tutta una serie di screening sanitari erogati gratuitamente all'interno di camper, ambulanze e altri mezzi, opportunamente allestiti per la migliore privacy, il migliore confort e le migliori condizioni igienico sanitarie. Sarà quindi possibile effettuare controlli ed attività di prevenzione in cardiologia, diabetologia. medicina del lavoro, ORL, pediatria e veterinaria. Partner dell'evento anche Tenzi Cartellonistica.